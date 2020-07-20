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"كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة تنظم دورة عن التخطيط المالي والميزانية

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في إطار تمكينهم بجميع المجالات التي تساعدهم على الحياة

نظمت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، دورة التخطيط المالي والميزانية لمستفيدات الجمعية.

يأتي ذلك إيمانًا من جمعية "كيان" لتحقيق أهدافها في تمكين مستفيديها من أبنائها وبناتها الأيتام في جميع المجالات التي تساعدهم على الحياة.

وتعد الدورة إحدى المبادرات والدورات التي تقدمها إدارة الادخار لرفع الوعي المالي ونشر ثقافة الادخار.

وجرى في هذه الدورة تسليط الضوء على التخطيط المالي وكيف أنه هو أساس لتحقيق الأهداف، عن طريق خطوات عملية للانطلاق لتحقيقها؛ حيث ذكرت المدربة بعض الطرق التي تساعد المستفيدات لكيفية صياغة الأهداف.

وتحدثت الموظفة في بنك التنمية الاجتماعية، المدرب المعتمد خواطر الخويطر، عن الفرق بين الأساسيات والكماليات بإسهاب مفيد وواضح، وعن الاستقلال المالي ما هو وكيف أصل إليه.

وأوردت العديد من النصائح التي تساعد على الاستقلال المالي.

ودار نقاش بين المستفيدات والمدربة؛ مما أثرى معلومات الدورة.

وفي الختام شكرت المدربة خواطر الخويطر، جمعية كيان على هذا التعاون لتحقيق الأهداف من برامج ومبادرات بنك التنمية الاجتماعية.

وبدورها، ثمنت جمعية "كيان" لبنك التنمية الاجتماعية والمدربة خواطر الخويطر، تقديم هذه المبادرة الكريمة التي تتمنى أن تكون قد أثرت معلومات المستفيدات وحفزتهم لوضع خطة عمل لتخطيط مالي لهم ينفعهم في حياتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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