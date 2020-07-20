"غرناطة" و"الرشيد" يفتتحان دور الـ 16 من مونديال عسير.. الثلاثاء

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ضمن فعاليات صيف أبها 2020

تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء، منافسات دور الـ 16 من مونديال عسير الرياضي الصيفي الرابع لكرة القدم، والذي تنظمه أمانة منطقة عسير، ضمن فعاليات صيف أبها 2020م.

ويلتقي في السهرة الكروية المرتقبة عند التاسعة مساءً فريقا غرناطة والرشيد في ديربي مثير لفرق محافظة خميس مشيط.

ويسعى غرناطة للمنافسة على اللقب هذا العام، بينما الرشيد في مشاركته الأولى يرغب بتحقيق الذهب الأغلى خلال موسم الصيف في جنوب المملكة.

ووضعت قرعة دور الـ 16 قممًا نارية ومباريات مشتعلة تنافسيًا بواقع مباراة واحدة يوميًا، حيث وقع نجوم بللحمر وجهًا لوجه مع فريق الوطن مساء الأربعاء.

ويواجه يوم الخميس، فريق المشاهير حامل لقب آخر نسخة من المونديال نظيره عميد إدريس بطل أول دوري رسمي في أحياء عسير من تنظيم رابطة فرق الأحياء لكرة القدم.

ويتقابل في سهرة الجمعة الرياضية فريقا الفيصل والفارس برغبة الأخير رد الدين الفيصلاوي الذي هزمه على نفس الملعب في بطولة شهداء الطائرة المروحية.

أما ضيف البطولة والمنطقة ففريق الرعب من نجران يلعب مساء السبت أمام الأندلس الأبهاوي، يليه يوم الأحد كلاسيكو اتحاد الرايات والصقور.

وتختتم منافسات هذا الدور بقمتين ممتعتين يوم الاثنين في الأولى منها يلتقي الوحدة العاصمي بميلان الخميس، ومسك الختام يجمع عميد حسوة بقادسية أبها.

يذكر أنه قبل بداية المباريات تعقم أمانة منطقة عسير، أرضية ملعب المشهد والمدرجات وكل المداخل والمخارج.

كما جهزت اللجنة المنظمة أجهزة قياس درجة الحرارة والمعقمات والكمامات الطبية عند بوابة الدخول المخصصة للمشاركين في البطولة، مع العديد من اللوحات الإرشادية التي وضعتها أمانة عسير في المدرجات لتوعية الجماهير بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

ويتم قياس درجة الحرارة لجميع المتواجدين من منظمين ومدربين وإداريين ولاعبين وحكام وإعلاميين قبل دخولهم أرضية الملعب، مع تحقيق التباعد الاجتماعي في دكة البدلاء للفرق المشاركة وتوزيع المصورين على أرجاء الملعب لتحقيق هذا التباعد الاحترازي.

من جانبهم، قدّم العديد من رؤساء الفرق المشاركة ولاعبيها شكرهم لأمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وأمين عسير الدكتور وليد الحميدي، وإدارة الفعاليات بأمانة عسير واللجنة المنظمة للبطولة على مجهوداتهم الكبيرة وتلبيتهم رغبة الشباب من هواة رياضة كرة القدم في تنظيم هذا التجمع الرياضي الكبير والفريد الذي ينتظره محبو رياضة الأحياء في كل أنحاء المملكة كل عام وتحتضنه المنطقة خلال فترة الصيف بمدينة أبها.

وتعتبرهذه النسخة استثنائية في ظل ظروف جائحة كورونا، مراهنين على وعي الرياضيين في ممارسة هواياتهم في بيئة صحية وتطبيق كل إجراءات الوقاية من الفيروس .