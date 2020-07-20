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تجدد رفضها ضم إسرائيل أي أجزاء من الضفة الغربية

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مصر تجدد رفضها ضم إسرائيل أي أجزاء من الضفة الغربية تجدد رفضها ضم إسرائيل أي أجزاء من الضفة الغربية
تسعى لاستئناف المسار السياسي

مصر تجدد رفضها ضم إسرائيل أي أجزاء من الضفة الغربية

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الإثنين)، بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله؛ موقف بلاده الرافض لأي إجراء إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأشار "شكري" في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إلى أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية عديدة، ومصر أبدت في كل مناسبة رفضها لأي إجراءات أحادية لها تأثير سلبي على مسار العملية التفاوضية بما في ذلك أي إجراءات لضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح أن تسعى لإيجاد الإطار المناسب وفق مقررات الشرعية الدولية ووفق المبادرة العربية ووفق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لاستئناف المسار السياسي واستئناف المفاوضات التي تقود إلى حل الدولتين.

وأضاف أن مصر ستستمر في بذل كل جهودها في إطار العلاقة مع شركائها الدوليين لدعم هذه الجهود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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