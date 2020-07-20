عقار بريطاني يقلل الأعراض المميتة لـ"كورونا" بنسبة 79%

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يعزز مقاومة الجسم للفيروس

أظهرت نتائج أولية لاختبارات أجريت على دواء سُمّي "إس إن جي 001"؛ أن هذا الدواء الذي تصنّعه شركة "سينايرجن" البريطانية يحدّ بنسبة 79 في المئة من إمكان اتخاذ الإصابة بفيروس كورونا المستجد شكلاً حاداً.

ويقوم هذا العلاج الذي يؤخذ بالتنشّق على بروتين "انتيرفيرون بيتا" الطبيعي، الذي يشارك في مقاومة الجسم للفيروس؛ وفقاً لما أوردت "فرانس 24" اليوم (الاثنين).

وأوضحت الدراسة التي أجرتها جامعة ساوثمبتون على مئة مريض؛ أن أولئك الذين عولجوا بواسطة هذا الدواء معرّضون بنسبة 79 في المئة أقل من الآخرين الذين حصلوا على علاج وهمي، لأشكال حادة من المرض، أي تلك المميتة أو التي تستلزم وضع جهاز تنفّس اصطناعي للمريض.

وأضافت أن المرضى الذين عولجوا بدواء "إس إن جي 001" لديهم فرص شفاء أكبر بمرتين من الذين حصلوا على علاج وهمي.

وتوفي ثلاثة من المرضى الذين حصلوا على علاج وهمي، بينما لم تسجّل أية حالة وفاة بين الذين عولجوا بدواء "إس إن إن جي 001".

فيروس كورونا الجديد