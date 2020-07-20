أخبار عاجلة

تفجير سيارة مففخة في مدينة رأس العين السورية -
8 الصبح - وزيرة الصحة: معدل انتشار كورونا يزيد 75% في الأماكن المغلقة أكثر من المفتوحة -
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57% -
لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية -
"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم -
التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي -
علماء أمريكيون يحددون "أجسامًا مضادة" فعالة لعلاج مصابي كورونا -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك -
"المطرية الصيفية" تتسع.. "المسند": لن ترى هذا المذنّب إلا بعد 6800 سنة! -
وزير التعليم يرأس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية ويشيد بالدعم الحكومي للطلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العقوبة قد تصل للإعدام.. محاكمة "البشير" على انقلاب 1989

Print
العقوبة قد تصل للإعدام.. محاكمة "البشير" على انقلاب 1989 العقوبة قد تصل للإعدام.. محاكمة "البشير" على انقلاب 1989
التهمة تقويض النظام الدستوري

العقوبة قد تصل للإعدام.. محاكمة

يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون، صباح غدٍ (الثلاثاء)، أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على المنتخبة عام 1989، في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام؛ حسب ممثلي الادّعاء.

وأوضح معز حضره، من ممثلي الاتهام في القضية، أن المتهمين يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983، وهي تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن "البشير" وبكري حسن صالح، رفضا التحدث مع لجنة التحقيق ومع ذلك سوف يمثلان أمام المحكمة.

وحرك محامون في مايو (أيار) 2019، دعوى إلى النائب العام لتشكيل لجنة تحقيق في انقلاب 1989، وجرى إنشاء هيئة اتهام مشتركة.

ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا "البشير": علي عثمان طه، وبكري حسن صالح، بالإضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلّدوا مواقع وزارية وحكم ولايات في عهد "البشير".

وفي حال أدين "البشير" بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام.

واستولى "البشير" على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أبرز الأحزاب السودانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الحكومة تصدر 10 قرارات عاجلة يبدأ تطبيقها قبل عيد الأضحى

8 الصبح - الحكومة تصدر 10 قرارات عاجلة يبدأ تطبيقها قبل عيد الأضحى

خصومات على السلع والمنتجات بمتوسط 20 % ومساهمة من الحكومة لحاملي البطاقات التموينية تتخطى الـ 12 ملي

خصومات على السلع والمنتجات بمتوسط 20 % ومساهمة من الحكومة لحاملي البطاقات التموينية تتخطى الـ 12 ملي

مساء dmc - المتحدث باسم مجلس الوزراء يتحدث عن قرارات الحكومة الجديدة بشأن رجوع الحياة لطبيعتها

مساء dmc - المتحدث باسم مجلس الوزراء يتحدث عن قرارات الحكومة الجديدة بشأن رجوع الحياة لطبيعتها

اليوم - الحكومة: إضافة ألف جنيه على بطاقات التموين ضمن مبادرة تشجيع المنتج المحلي

اليوم - الحكومة: إضافة ألف جنيه على بطاقات التموين ضمن مبادرة تشجيع المنتج المحلي

شبكة عيون الإخبارية