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تحقيق امني استخباري لإلقاء القبض على ملثمين ظهروا باجتماع في الكرك

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تحقيق امني استخباري لإلقاء القبض على ملثمين ظهروا باجتماع في الكرك تحقيق امني استخباري لإلقاء القبض على ملثمين ظهروا باجتماع في الكرك

جي بي سي نيوز:- أعلنت مديرية الأمن العام أنها وبصفتها جهة إنفاذ القانون، والحامية له، لن تسمح لآي كان وتحت أي ظرف بمخالفته والتعدي عليه، ولن تتوانى عن إلقاء القبض على أي مخالف له، وتقديمه للعدالة دون تهاون، أو تحيز، أو تمييز.

وأضافت المديرية في بيان لها اليوم: "نقوم بالتحقيق ونتابع مختلف القضايا التي تردنا، وبحسب القضية ومجرياتها لحين إنهاء التحقيقات فيها وإحالة مرتكبيها للقضاء"، مؤكدة أن كل من يخرج عن القانون ستطاله يد العدالة ودون استثناء .

وأكدت المديرية انها لن تتوانى عن مسؤولياتها في حفظ أمن وسلامة المجتمع واطمئنانه مهما كانت الظروف، وستتصدى بحزم لكل من يخالف القانون، لافتة أنها تتابع التحقيق بظهور مجموعة من الأشخاص الملثمين في احد الاجتماعات في محافظة الكرك، حيث جرى تحديد هوياتهم، والعمل جار لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء .

جي بي سي نيوز

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