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"موارد الرياض" توقع اتفاقية تعاون مشتركة مع المستشفى السعودي الألماني

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لخدمة المشمولين بالرعاية في الفرع

وقّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات الطبية مع المستشفى السعودي الألماني.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها كلٌّ من: مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، ومدير المستشفى السعودي الألماني د. معتق الشهراني، إلى توفير جميع الخدمات الطبية للمشمولين بالرعاية من فئتي الأيتام وذوي الإعاقة والكادر الوظيفي العامل معهم بخصم يصل إلى 50% في جميع العيادات الطبية بالمستشفى السعودي الألماني، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية الضرورية لبعض الفروع وأجهزة التعقيم الطبي الأخرى.

وذكر الدكتور الحربي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة لإشراك القطاع الخاص في تعزيز وتنمية المجتمع وابتكار الحلول البديلة بما يخدم مصلحة فئاتها المستفيدة ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة بالمساهمة في تحقيق رؤية 2030.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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