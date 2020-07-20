أخبار عاجلة

تفجير سيارة مففخة في مدينة رأس العين السورية -
8 الصبح - وزيرة الصحة: معدل انتشار كورونا يزيد 75% في الأماكن المغلقة أكثر من المفتوحة -
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57% -
لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية -
"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم -
التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي -
علماء أمريكيون يحددون "أجسامًا مضادة" فعالة لعلاج مصابي كورونا -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك -
"المطرية الصيفية" تتسع.. "المسند": لن ترى هذا المذنّب إلا بعد 6800 سنة! -
وزير التعليم يرأس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية ويشيد بالدعم الحكومي للطلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الرياض يستقبل "الأسمري" ويتسلم تقريرًا عن خطة جامعة شقراء

Print
استمع منه لشرح مفصل عن مراحل جائزة أمير المنطقة

أمير الرياض يستقبل

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري.

وقدم الدكتور الأسمري شرحًا مفصلاً عن المراحل التي مرت بها جائزة أمير منطقة الرياض وما تم إنجازه في هذا الشأن، والتي أطلقتها جامعة شقراء دعمًا وتشجيعًا للتميز العلمي، كما تسلم تقريرًا عن أبرز منجزات خطة جامعة شقراء الإستراتيجية 1438-1441 بعنوان "همة وإنجاز" التي حظيت بتدشين أمير منطقة الرياض لها قبل ثلاث سنوات.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن تمنياته للجامعة ومنسوبيها بالتوفيق والنجاح، مؤكداً على دورها البارز في التعليم العالي في محافظات المنطقة والمستويات العالية التي قدمتها أكاديمياً وعلمياً .

أمير الرياض يستقبل

أمير الرياض يستقبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57%

"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57%

لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية

لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية

"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم

"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم

التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي

التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي

شبكة عيون الإخبارية