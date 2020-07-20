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الرياض تسجل 169 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا

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الرياض تسجل 169 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا الرياض تسجل 169 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا
إجمالي حالات التعافي في المنطقة وصل إلى 43,867

الرياض تسجل 169 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا

سجلت منطقة الرياض، اليوم، انخفاضاً ملحوظاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 169 إصابة جديدة مؤكدة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ إعلان أول حالة في المملكة وحتى اليوم 253,349 حالة.

وتوزعت الحالات على عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، ففي وادي الدواسر تم تسجيل 32 حالة، متصدرةً محافظات المنطقة، تلتها وادي الدوادمي التي سجلت 14 حالة، ثم محافظة الخرج وحريملاء 9 حالات، بعدها 8 حالات في عفيف، ثم 7 حالات في المزاحمية، فيما سجلت حوطة بني تميم والسليل 4 حالات، أما الرين فقد سجلت 3 حالات، وفي المجمعة والقويعية تم تسجيل حالتين، وحالة واحدة في كل من رماح، والدلم، والزلفي، ومرات.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 43,867 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 680 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الإثنين 20 يوليو 2020، تسجيل 2429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد؛ ليصبح الإجمالي 253349 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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