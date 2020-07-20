عبر منصة Zoom.. خبراء يناقشون "الصحة النفسية ما بعد التباعد الاجتماعي"

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في ندوة ينظّمها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.. غدًا

ينظم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ندوة علمية إلكترونية (عن بعد) بعنوان: "أولويات صحتنا النفسية ما بعد التباعد الاجتماعي؛ والتكيف مع الواقع الجديد"، ويشارك فيها نخبة من الخبراء والشخصيات البارزة في مجال الصحة النفسية، وتديرها الباحثة الرئيسة في المشروع ﻛﺒﻴﺮة اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ رﺋﻴسة ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ مستشفى اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ وﻣﺮﻛﺰ الأﺑﺤﺎث الدكتورة ياسمين التويجري، وذلك مساء غد الثلاثاء، عبر منصة (Zoom) عند الساعة التاسعة مساء.



ويعدّ المشروع الوطني للصحة وضغوط الحياة (المسح الوطني للصحة النفسية) واحدًا من البرامج الرائدة التي تبنّاها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى معرفة ماهية ضغوط الحياة، ومدى انتشارها وتأثيرها على صحة الفرد والمجتمع؛ مما يساعد صانعي القرار والمخططين في مجال الصحة على تقدير نوع وحجم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية المطلوبة في السعودية.



وأكدت المدير العام التنفيذي للمركز مدير الأبحاث والتدريب الدكتورة علا محيي الدين أبو سكر، أهمية إبراز المخرجات العلمية للمشروع، التي تهدف بشكل مباشر إلى نشر الوعي الصحي والوقائي في المجتمع، وتزويده بالإستراتيجيات العلمية لمواجهة التأثيرات التي يفرضها الواقع الجديد بعد جائحة كورونا من خلال طرح ومناقشة التكيفات المختلفة للصحة النفسية إحدى دعائم المجتمع الحضاري والمتقدم، والاﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪيد.



ويدعو مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الراغبين والمهتمين بالتسجيل وحضور الندوة عبر منصة ZOOM على العنوان التالي: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0wGMxKjSRuaY4CAfVyOjhw ، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للتسجيل في الندوة: 3 آلاف مشارك.