نائب أمير جازان يسلم 150 فيلا.. ومواطن بعد 25 عامًا من الإيجار: أخيرًا حلمي تحقق

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ضمن المشروع الذي تنفّذه وزارة الإسكان بضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز

جاء تسليم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مفاتيح 150 فيلا سكنية المنفذة ضمن مشروع الإسكان الذي تنفذه وزارة الإسكان بضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز كالحلم على عدد من المواطنين؛ حيث قال أحد المستفيدين: "حلم الـ25 عامًا بتملك منزل تحقق ولله الحمد، رافعًا الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين باهتمامها بالمواطن.

واستمع نائب أمير منطقة جازان، خلال التدشين، لشرح مفصل من مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن بن سالم السهيمي، عن مشروع ضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمدينة جازان، الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 1.106.000 متر مربع، والفلل السكنية التي تم تسليمها والبالغ عددها 150 فيلا كمرحلة أولى من أصل 812 فيلا سكنية، صممت وفق أفضل المواصفات بما يلبي احتياجات الأسر المستفيدة، إضافة لما يتوافر بالموقع من المساجد والمرافق الخدمية الأخرى؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطن بمختلف مناطق وطننا العزيز.

واطّلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على سير العمل في بقية مراحل مشروع الإسكان بضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مؤكداً حرص أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز شخصياً ومتابعتهما، ودعمها لكل ما يسهم في تنفيذ المشروع في الوقت المحدد ووفق الآليات والبرامج المعدة لذلك وفق أعلى وأفضل المواصفات، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

وفي ختام الفعالية سلم نائب أمير منطقة جازان مفاتيح الفلل السكنية للأسر المستفيدة، متمنياً الخير والفائدة للمستفيدين، وأن يمدّ القائمين على المشروع بالعون والتوفيق لتحقيق لكل ما يخدم الوطن والمواطن.

من جانبهم عبر المستفيدون من الفلل السكنية، عن سعادتهم بهذه المناسبة رافعين أسمى آيات الشكر للقيادة الرشيدة على ما يجدونه من دعم ورعاية واهتمام بكل ما يوفر الخدمات النوعية والكريمة لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطاهرة، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على متابعتهما الدائمة لكل ما يخدم أبناء المنطقة، سائلين المولى القدير أن يديم الرخاء والاستقرار على مملكتنا الغالية في ظل قيادتها الحكيمة.

نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز