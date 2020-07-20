أخبار عاجلة

8 الصبح - وزيرة الصحة: معدل انتشار كورونا يزيد 75% في الأماكن المغلقة أكثر من المفتوحة -
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57% -
لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية -
"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم -
التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي -
علماء أمريكيون يحددون "أجسامًا مضادة" فعالة لعلاج مصابي كورونا -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك -
"المطرية الصيفية" تتسع.. "المسند": لن ترى هذا المذنّب إلا بعد 6800 سنة! -
وزير التعليم يرأس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية ويشيد بالدعم الحكومي للطلاب -
ملعب ONTime - محمد عادل : نحلم ونسعي بشدة لتاهل المقاولون العرب إلي البطولات الإفريقية مجددا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 7377.36 نقطة

Print
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7377.36 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 7377.36 نقطة
بتداولات تجاوزت 8.3 مليارات ريال لأكثر من 419 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضًا 45.87 نقطة ليقفل عند مستوى 7377.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 419 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 394 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 168 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدق, وأم آي أس, وسيسكو, البحر الأحمر, وبحر العرب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الشرقية للتنمية, ونسيج, والفخارية, وتشب, وصادرات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 5.64% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والأسماك، وسيرا, والإنماء, وكيمانول هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأسماك, ودار الأركان, وبحر العرب, والراجحي، وسيرا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 647.44 نقطة ليقفل عند مستوى 7669.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 229 ألف سهم تقاسمتها 679 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوّم أول "كورفيت" من مشروع السروات

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوّم أول "كورفيت" من مشروع السروات

برئاسة السعودية.. وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين يتفقون على توظيف التقنيات الرقمية

برئاسة السعودية.. وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين يتفقون على توظيف التقنيات الرقمية

شبكة عيون الإخبارية