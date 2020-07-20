أخبار عاجلة

8 الصبح - وزيرة الصحة: معدل انتشار كورونا يزيد 75% في الأماكن المغلقة أكثر من المفتوحة -
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57% -
لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية -
"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم -
التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي -
علماء أمريكيون يحددون "أجسامًا مضادة" فعالة لعلاج مصابي كورونا -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك -
"المطرية الصيفية" تتسع.. "المسند": لن ترى هذا المذنّب إلا بعد 6800 سنة! -
وزير التعليم يرأس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية ويشيد بالدعم الحكومي للطلاب -
ملعب ONTime - محمد عادل : نحلم ونسعي بشدة لتاهل المقاولون العرب إلي البطولات الإفريقية مجددا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

افتتاح المرحلة الثانية لممشى شارع الأمير تركي بالخبر

Print
افتتاح المرحلة الثانية لممشى شارع الأمير تركي بالخبر افتتاح المرحلة الثانية لممشى شارع الأمير تركي بالخبر
يحوي مواقف للسيارات تتسع لأكثر من 100 مركبة

افتتاح المرحلة الثانية لممشى شارع الأمير تركي بالخبر

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الثانية لمشروع ممشى شارع الأمير تركي بحي اليرموك بمحافظة الخبر، الذي نفذته بلدية محافظة الخبر.

جاء ذلك في إطار جهودها لتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر، وتهدف لتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.

ويبلغ طول المرحلة الثانية من الممشى 250 مترًا, وعرض 8 أمتار, ومساحة مطاط إجمالية 750 مترًا, ومسار لذوي الإعاقة البصرية, ومشايات إنتر لوك, و60 حوضًا مخصصة لزراعة الأشجار على امتداد الممشى, إضافة إلى كراسي للجلوس وإنارة تجميلية, ومواقف للسيارات تتسع لأكثر من 100 سيارة، وذلك امتدادًا للمرحلة الأولى التي يبلغ طول الممشى فيها 430 مترًا وبعرض 12 مترًا.

وتحرص الأمانة على إنشاء المماشي في عدد من المواقع في محافظة الخبر لمواكبة التطور الحضاري والعمراني وتوفر الخدمات التي تشهدها المحافظة، ضمن إستراتيجية تطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة، وتوسيع فرص ممارسة رياضات المشي والجري التي تسهم في رفع مستوى اللياقة البدنية.

يذكر أن محافظة الخبر تضم حاليًا 15 ممشى في عدد من الأحياء السكنية والكورنيش والواجهة البحرية والمواقع الحيوية، إضافة إلى المماشي المنتشرة في الحدائق العامة والمنتزهات.أمانة المنطقة الشرقية محافظة الخبر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57%

"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57%

لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية

لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية

"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم

"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم

التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي

التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي

شبكة عيون الإخبارية