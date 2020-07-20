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مجلس التنسيق السعودي العراقي.. اتفاق على خطة المشاريع الاستثمارية المشتركة

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مجلس التنسيق السعودي العراقي.. اتفاق على خطة المشاريع الاستثمارية المشتركة مجلس التنسيق السعودي العراقي.. اتفاق على خطة المشاريع الاستثمارية المشتركة
توقيع مذكرة في المجال الصحي لمواجهة #فيروس_كورونا لتقديم مساعدات طبية للعراق

مجلس التنسيق السعودي العراقي.. اتفاق على خطة المشاريع الاستثمارية المشتركة

وقعت #المملكة و#العراق اليوم اتفاقيات في الاستثمار والطاقة والرياضة فيما أعلن مجلس التنسيق السعودي العراقي عن اتفاق على خطة المشاريع الاستثمارية المشتركة .

وأكد المجلس على الرغبة الجادة للارتقاء في العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في كافة المجالات بما يخدم تطلعات القيادتين، كما ناقش مدى جاهزية المنفذ الحدودي "جديدة عرعر"، تمهيدًا لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة .

وشهد المجلس توقيع مذكرة بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية وتوقيع مذكرة في المجال الصحي لمواجهة #فيروس_كورونا لتقديم مساعدات طبية للعراق.مجلس التنسيق السعودي العراقي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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