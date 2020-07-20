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وفد أمريكي يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

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وفد أمريكي يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي وفد أمريكي يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي
اطلع على أبرز نشاطاته وبرامجه البحثية والتواصلية

وفد أمريكي يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

استقبل رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد بمقر المركز في الرياض أمس، وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على أبرز نشاطات المركز وبرامجه البحثية والتواصلية سواء داخل المملكة أو خارجها، بالإضافة إلى منتجاته المعرفية التي يصدرها على شكل كتب أو تقارير أو دوريّات.

وثمّن الوفد جهود مركز البحوث والتواصل المعرفي ودراساته وأعماله الثقافية، منوهاً بمشاركات المركز في واشنطن دي سي في أكثر من مؤتمر وفعالية.مركز البحوث والتواصل المعرفي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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