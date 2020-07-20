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تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بمدينة أبها

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تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بمدينة أبها تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بمدينة أبها
الجاني أطلق النار على المجني عليه مما أدى إلى وفاته

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بمدينة أبها

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي قتل مواطنًا آخر بمدينة أبها.

وجاء في البيان: قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية، وقال تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

وقال البيان: أقدم عبدالسلام بن سعيد بن جابر القحطاني "سعودي الجنسية" على قتل فرحان بن مضواح بن جابر القحطاني "سعودي الجنسية" ،وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وأضاف: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه قرار قضائي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأردف البيان: تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالسلام بن سعيد بن جابر القحطاني "سعودي الجنسية" اليوم الاثنين 29/ 11/ 1441هـ ، بمدينة أبها بمنطقة عسير.وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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