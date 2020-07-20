"السياحة" تنظم برنامجاً تدريبياً مجانياً للعاملين في "المواصلات"

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موجّه لسائقي الأجرة والمركبات ضمن التطبيقات الإلكترونية

تنظم وزارة السياحة، غداً، برنامج "الضيافة السعودية للعاملين في قطاع المواصلات" موجّهاً لسائقي الأجرة والمركبات ضمن التطبيقات الإلكترونية.

ويهدف البرنامج الذي تقدمه الوزارة مجاناً لرفع كفاءة العاملين في قطاع المواصلات من خلال تسليط الضوء على صناعة السياحة والضيافة السعودية، وتعريف المتدربين على مستويات خدمة الضيافة، ومهارات التعامل مع زوار المملكة، والتأكيد على التزام السائق بأنظمة وتشريعات السلامة المرورية وحقوق الراكب، واهتمامه بنظافة وسلامة المركبة والحرص على الركاب وراحتهم.

يأتي البرنامج في إطار الخطة التدريبية الموجهة للمهتمين بالسياحة والضيافة والمتعاملين مع السياح، وكانت الوزارة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل"، قد أطلقت هذه البرامج بالتزامن مع موسم "صيف السعودية".

وبيّن المركز أن البرامج التدريبية المجانية، تشمل 15 برنامجاً متنوعاً تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المجتمعات المحلية ممن يتعاملون مع الزوار بشكل مباشر، وتواكب التوجهات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي في مجال التدريب من خلال تفعيل منظومة التدريب عن بُعد، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والكفاءة الرقمية التي تتميز بها وزارة السياحة.وزارة السياحة