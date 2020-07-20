أخبار عاجلة

8 الصبح - وزيرة الصحة: معدل انتشار كورونا يزيد 75% في الأماكن المغلقة أكثر من المفتوحة -
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57% -
لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية -
"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم -
التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي -
علماء أمريكيون يحددون "أجسامًا مضادة" فعالة لعلاج مصابي كورونا -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك -
"المطرية الصيفية" تتسع.. "المسند": لن ترى هذا المذنّب إلا بعد 6800 سنة! -
وزير التعليم يرأس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية ويشيد بالدعم الحكومي للطلاب -
ملعب ONTime - محمد عادل : نحلم ونسعي بشدة لتاهل المقاولون العرب إلي البطولات الإفريقية مجددا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اكتشاف عيب فني خطير في هاتف "جوجل بيكسل 4 إكس إل"

Print
اكتشاف عيب فني خطير في هاتف "جوجل بيكسل 4 إكس إل" اكتشاف عيب فني خطير في هاتف "جوجل بيكسل 4 إكس إل"
ظهرت فيه بعض المشكلات الفنية رغم مرور أشهر على إطلاقه

اكتشاف عيب فني خطير في هاتف

اكتشف مجموعة من الخبراء التقنيين عيبًا فنيًّا خطيرًا في هاتف "جوجل بيكسل 4 إكس إل".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن هاتف "بيكسل 4 إكس إل" ظهرت فيه بعض المشكلات الفنية، رغم مرور أشهر على إطلاقه.

وأظهرت التقارير أن عددًا كبيرًا من المستخدمين اكتشفوا أن الظهر الزجاجي الخاص بالهاتف، ليس قويًّا بصورة كافية، ويتقشر بسرعة كبيرة.

وأشارت إلى أن ذلك العيب يبدو أنه ناجم عن تورم في البطارية، وهي مشكلة جديدة كليًّا على مستخدمي هواتف بيكسل.

وعزا بعض المستخدمين ذلك إلى بعض الموصلات والشواحن المعيبة، التي يبدو أنها تسبب ضررًا في البطارية الخاصة بالهاتف، وتؤدي إلى تورمها.

ورفضت "جوجل" التعليق على ظهور تلك المشكلة، ولكنها اكتفت بالرد بأنه يمكن للمتضررين إصلاح هواتفهم مجانًا بموجب الضمان الخاص بالهاتف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57%

"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57%

لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية

لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية

"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم

"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم

التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي

التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي

شبكة عيون الإخبارية