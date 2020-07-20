أخبار عاجلة

8 الصبح - وزيرة الصحة: معدل انتشار كورونا يزيد 75% في الأماكن المغلقة أكثر من المفتوحة -
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57% -
لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية -
"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم -
التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي -
علماء أمريكيون يحددون "أجسامًا مضادة" فعالة لعلاج مصابي كورونا -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك -
"المطرية الصيفية" تتسع.. "المسند": لن ترى هذا المذنّب إلا بعد 6800 سنة! -
وزير التعليم يرأس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية ويشيد بالدعم الحكومي للطلاب -
ملعب ONTime - محمد عادل : نحلم ونسعي بشدة لتاهل المقاولون العرب إلي البطولات الإفريقية مجددا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الطائف تشهد تنفيذ "القصاص" في مواطن أنهى خلافه مع آخر بطلقات قاتلة

Print
الطائف تشهد تنفيذ "القصاص" في مواطن أنهى خلافه مع آخر بطلقات قاتلة الطائف تشهد تنفيذ "القصاص" في مواطن أنهى خلافه مع آخر بطلقات قاتلة
"الداخلية": حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله

الطائف تشهد تنفيذ

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي بمحافظة الطائف، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الطائف، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / عبدالرحمن بن سلطان بن حسين الحارثي -سعودي الجنسية- على قتل / سامي بن عطية بن حسين الحارثي -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالرحمن بن سلطان بن حسين الحارثي -سعودي الجنسية- اليوم الإثنين 29/ 11/ 1441هـ، بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرّمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.وزارة الداخلية محافظة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الحكومة تصدر 10 قرارات عاجلة يبدأ تطبيقها قبل عيد الأضحى

8 الصبح - الحكومة تصدر 10 قرارات عاجلة يبدأ تطبيقها قبل عيد الأضحى

خصومات على السلع والمنتجات بمتوسط 20 % ومساهمة من الحكومة لحاملي البطاقات التموينية تتخطى الـ 12 ملي

خصومات على السلع والمنتجات بمتوسط 20 % ومساهمة من الحكومة لحاملي البطاقات التموينية تتخطى الـ 12 ملي

مساء dmc - المتحدث باسم مجلس الوزراء يتحدث عن قرارات الحكومة الجديدة بشأن رجوع الحياة لطبيعتها

مساء dmc - المتحدث باسم مجلس الوزراء يتحدث عن قرارات الحكومة الجديدة بشأن رجوع الحياة لطبيعتها

اليوم - الحكومة: إضافة ألف جنيه على بطاقات التموين ضمن مبادرة تشجيع المنتج المحلي

اليوم - الحكومة: إضافة ألف جنيه على بطاقات التموين ضمن مبادرة تشجيع المنتج المحلي

شبكة عيون الإخبارية