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240874 مستفيداً من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض

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240874 مستفيداً من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض 240874 مستفيداً من خدمات مراكز "تأكد" في الرياض
من المقرر أن توجد في جميع المناطق خلال الأيام المقبلة

240874 مستفيداً من خدمات مراكز

استقبلت مراكز خدمة "تأكد" في الرياض 240874 مستفيداً، منذ بدء العمل فيها حتى تاريخه.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها "الصحة" للذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنهم حصلت لهم مخالطة بشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من تطبيق "صحتي".

وتوجد مراكز تأكد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة.

وتبيّن الفحوصات مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.خدمة تأكد الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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