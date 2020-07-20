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رئيس "الشورى": أصدق الدعوات لخادم الحرمين بالصحة والعافية

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رئيس "الشورى": أصدق الدعوات لخادم الحرمين بالصحة والعافية رئيس "الشورى": أصدق الدعوات لخادم الحرمين بالصحة والعافية
سائلا المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية ويسدد خطاه

رئيس

أعرب رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ، باسمه واسم أعضاء المجلس، عن أصدق الدعوات لمقام خادم الحرمين الشريفين، بالشفاء العاجل، سائلا المولى -عز وجل- أن يلبسه ثوب الصحة والعافية.. إنه سميع مجيب، وأن يسدد خطاه وسمو ولي عهده الأمين لإكمال مسيرة العطاء والخير.

وكان قد صدر فجر اليوم، بيان من الديوان الملكي، أعلن أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- دخل هذا اليوم الإثنين 29 ذو القعدة 1441هـ، الموافق 20 يوليو 2020 م، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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