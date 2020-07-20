"ديجي ورلد" تواكب مستقبل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي باطلاق "ويزو"

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أطلقت شركة "ديجي ورلد"، المزود الرائد لحلول الذكاء الاصطناعي والرقمنة، الإصدار الجديد من الروبوت "ويزو" (WIZO) خلال النسخة الصيفية لفعاليات مؤتمر Ai Everything والذي يستعرض أحدث تقينات واستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي في 16 من يوليو 2020.

يتميز الروبوت "ويزو" (WIZO) بأنه يتخطى حدود وقيود الروبوتات الخدمية الأخرى، من حيث تحليل البيانات الكبيرة وإدارتها، ونظام التحكم المركزي، وقاعدة بيانات آمنة ومأمونة، والتفاعل متعدد الوسائط. علاوة على ذلك، يتمتع الروبوت الجديد بمرونة حركة الذراعين ، وهو مزوّد بخاصية التعرّف على الوجه، ومحرك الكلام، وتكنولوجيا خرائط المواقع المتزامنة عالية الدقة (SLAM) للتنقل الذاتي ، وخاصية الإرساء وإعادة الشحن التلقائي .

وفي هذا السياق، قال المهندس بلال الزعبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديجي ورلد: "تهدف ’ديجي ورلد‘ إلى ابتكار حلول مستدامة تستفيد من ميزات الذكاء الاصطناعي. سيكون للروبوت "ويزو" (WIZO) النسخة الجديدة تأثير إيجابي على طريقة تسيير الأعمال وسيساهم بتحسين التجربة البشرية. بالتالي، بفضل إمكانية تفويض بعض المهام إلى الروبوت، يمكن للموظفين التركيز على اداء المهام المهارية التي تسمح لهم بالتميّز والازدهار."

يتميّز الروبوت بقابلية التخصيص من خلال إضافة عدد من الأجهزة والبرمجيات، من أجل تلبية احتياجات العمل المختلفة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ميزة التحقق من درجة الحرارة، ونظام الدفع، والتكامل مع تطبيقات الجوال. علاوة على ذلك، تسمح مرونة التخصيص بجعل الروبوت "ويزو" (WIZO) روبوتاً متعدد الاستخدامات في مجموعة واسعة من القطاعات مثل البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والضيافة والترفيه والخدمات الحكومية .

وتابع المهندس بلال الزعبي: "مع عودة الحياة ببطء إلى ’طبيعتها‘ خلال هذا الوباء، يبدو أن بعض الاحتياطات التي تم اتخاذها قد وجدت لتبقى، إذ أن الحدّ من الاتصال البشري سيساهم بالحد من انتشار أي فيروس. يشكّل طرح روبوتات ’ويزو‘ (WIZO) عند نقاط الدخول أو مكاتب الاستقبال أو لغرض تنفيذ مهام محددة للمساهمة في تحقيق كفاءة العمل، والأهم من ذلك، سيساعد في الحفاظ على سلامة الأفراد. كلنا يعلم تمام العلم بأن الروبوتات هي جزء من المستقبل. وقد بدأ المستقبل بالفعل."

يعدّ هذا الإصدار الجديد من ربوتات "ويزو" (WIZO) النسخة الثالثة من الروبوتات التي طورتها شركة "ديجي ورلد". تجدر الإشارة إلى أنه تمّت طباعة الإصدارين الأولين باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد وجرى تصنيعهما بالكامل من قبل الشركة، بما في ذلك جميع الأجهزة والبرمجيات ذات الصلة. وتهدف شركة "ديجي ورلد" من خلال إطلاق روبوت "ويزو" (WIZO) الجديد إلى خفض التكاليف وتوفير وقت التصنيع وزيادة الجودة، مما دفع بها إلى اختيار مصنع موثوق في مجال الروبوتات للعمل معه وتطوير الميزات الذكية.