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"المطرية الصيفية" تتسع.. "المسند": لن ترى هذا المذنّب إلا بعد 6800 سنة!
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الخميس 23 يوليو 2020 11:32 صباحاً
وزير التعليم يرأس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية ويشيد بالدعم الحكومي للطلاب
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الخميس 23 يوليو 2020 11:32 صباحاً
ملعب ONTime - محمد عادل : نحلم ونسعي بشدة لتاهل المقاولون العرب إلي البطولات الإفريقية مجددا
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الخميس 23 يوليو 2020 11:31 صباحاً
الصين تطلق أول "الأسئلة إلى السماء" لدراسة المريخ
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الخميس 23 يوليو 2020 11:19 صباحاً
تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل على سياسات حكومة نتنياهو
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الخميس 23 يوليو 2020 11:17 صباحاً
8 الصبح - تقرير " الباشمراسل" إزاي تعبر عن مشاعرك من غير كلام !!
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الخميس 23 يوليو 2020 11:10 صباحاً
8 الصبح - أخر أخبار الصحف العالمية بتاريخ 23-7-2020
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الخميس 23 يوليو 2020 11:10 صباحاً
8 الصبح - كيف تناول الفن أحداث وأهداف ثورة 23 يوليو؟
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الخميس 23 يوليو 2020 11:10 صباحاً
كلمة هامة من الرئيس السيسي للشعب فى ذكرى يوليو.. وموجز لأهم أخبار الخدمات
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الخميس 23 يوليو 2020 10:58 صباحاً
8 الصبح - "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس تنفيذا لتوجيهات الرئيس
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الخميس 23 يوليو 2020 10:46 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
تقليد ياباني لصيد واحدة من أصغر أسماك العالم
فيديو
cnn arabic
الاثنين 20 يوليو 2020 11:37 صباحاً
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