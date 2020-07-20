"الزعاق": بمشيئة الله الأربعاء غرة ذي الحجة وعيد الأضحى "الجمعة بعد القادم"

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قال لـ "سبق": القمر سيقترن بالشمس مساء اليوم ويغرب قبل مغيبها

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق -بعد مشيئة الله- أن يكتمل شهر ذي القعدة وبذلك يكون يوم الأربعاء أول أيام شهر ذي الحجة، وعليه يوافق يوم الخميس بعد المقبل الوقفة بصعيد عرفة، ثم الجمعة الذي يليه أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال "الزعاق" في تصريح لـ"سبق": شهر ذي القعدة ستكتمل عدته 30 يوماً والأربعاء 22 / 7 / 2020 غُرة شهر ذي الحجة؛ إذ إن القمر سيقترن بالشمس مساء اليوم بعد مغيب الشمس في الساعة 8:33، وفي مساء اليوم يغرب القمر قبل مغيب الشمس ولا يوجد بالأفق البتة، وبذلك ستكتمل عدته 30 يوماً، والوقوف بعرفة يوم الخميس بعد المقبل يليه يوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى السعيد.