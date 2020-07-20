الكاظمي: علاقات العراق والمملكة راسخة.. وأنا متفائل بمستقبلها

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قال: أتطلع إلى خروج خادم الحرمين من المستشفى بكامل الصحة

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن علاقات العراق والمملكة راسخة وترتكز إلى الإيمان بالمصالح الإستراتيجية المشتركة، وأنا متفائل بمستقبلها.

وتابع عبر حسابه في تويتر اليوم: أتطلع الى خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بكامل الصحة والعافية وفي أقرب وقت، كي تتسنى لي زيارة المملكة العربية السعودية والاطمئنان عليه شخصياً.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت اليوم، تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، إلى السعودية، بعد الاتفاق بين البلدين.

وقال وزير الخارجية، فيصل بن فرحان في تغريدة عبر حسابه بتويتر: تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.المملكة العربية السعودية