أخبار عاجلة

"المطرية الصيفية" تتسع.. "المسند": لن ترى هذا المذنّب إلا بعد 6800 سنة! -
وزير التعليم يرأس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية ويشيد بالدعم الحكومي للطلاب -
ملعب ONTime - محمد عادل : نحلم ونسعي بشدة لتاهل المقاولون العرب إلي البطولات الإفريقية مجددا -
الصين تطلق أول "الأسئلة إلى السماء" لدراسة المريخ -
تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل على سياسات حكومة نتنياهو -
8 الصبح - تقرير " الباشمراسل" إزاي تعبر عن مشاعرك من غير كلام !! -
8 الصبح - أخر أخبار الصحف العالمية بتاريخ 23-7-2020 -
8 الصبح - كيف تناول الفن أحداث وأهداف ثورة 23 يوليو؟ -
كلمة هامة من الرئيس السيسي للشعب فى ذكرى يوليو.. وموجز لأهم أخبار الخدمات -
8 الصبح - "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس تنفيذا لتوجيهات الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجيش الليبي": جاهزون لصد أي هجوم تركي.. وتداعياته وخيمة

Print
"الجيش الليبي": جاهزون لصد أي هجوم تركي.. وتداعياته وخيمة "الجيش الليبي": جاهزون لصد أي هجوم تركي.. وتداعياته وخيمة
"المحجوب": أنقرة تواصل حشد مليشياتها.. ومستعدون لكل الاحتمالات

أكد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن تركيا تتخوف من تداعيات الهجوم على سرت والجفرة، وما قد يترتب عليه من دعم عسكري قد يتلقاه الجيش لوقف أي تقدم تركي.

وشدد "المحجوب" في لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، على جاهزية قوات الجيش لصد أي هجوم تركي على سرت والجفرة.

وقال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: "الأتراك في غرفة عملياتهم يدرسون الهجوم بشكل دقيق، ويشعرون بالخوف من تداعياته؛ حيث من الممكن أن تكبر مساحة المعركة وتخرج عن دائرة سرت والجفرة".

وأضاف أن "النصيحة التي قُدمت لأردوغان، أن يكون هناك هجوم كاسح وسريع على أساس أن يتحقق مبتغى الأتراك بأسرع وقت؛ لكن هذا لن يتحقق كون قوات الجيش الليبي متمركزة بقوة إضافة إلى الدعم العربي".

وتابع: "لاحظنا عدم قيام تركيا بإجراء المناورة البحرية التي كانت تعول عليها بعد المتغيرات الأخيرة. وتحركات المليشيات قرب سرت هي لتضخيم القوة العسكرية".

من جانب آخر، أرسلت تركيا راجمات صواريخ إلى ليبيا لدعم المليشيات في حربها ضد الجيش الوطني الليبي، حسب تقرير لصحيفة ملييت التركية؛ وذلك بالتزامن مع استمرار تدفق المرتزقة السوريين إلى طرابلس عن طريق تركيا.

وأوضح تقرير الصحيفة التركية أن أنقرة مستمرة في إرسال الدعم اللوجستي والمعدات العسكرية إلى المليشيات، وتحديدًا إلى مصراته وقاعدة الوطية، عن طريق طائرتيْ شحن تابعتين للقوات الجوية التركية.

وأكد التقرير أن راجمات الصواريخ التي وصلت إلى ليبيا نُصبت بالقرب من سرت، ويصل مداها إلى 40 كيلومترًا.

وحسب التقارير؛ فإن هذا الطراز من الصواريخ استُخدم بشكل فعال في العمليات العسكرية التي شنها الجيش التركي في شمال سوريا.

وفي وقت سابق، أكدت تقارير أخرى أن عشرات العربات التابعة لمليشيات طرابلس انتقلت من مصراته باتجاه سرت، وعلى متنها 300 من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.

ووصل عدد المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، إلى أكثر من 16 ألفًا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وهو ما أكدته واشنطن في تقرير حديث للبنتاغون كشف عن نقل تركيا آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الحالي.الجيش الوطني الليبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57%

"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في القصيم بـ 57%

لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية

لجنة متابعة مقرات سكن العمالة بالقطيف تنفذ 450 جولة تفتيشية

"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم

"صحة الطائف" تخصص عيادة "تطمن" لمنسوبيها وأسرهم.. وتشكرهم على جهودهم وإخلاصهم

التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي

التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي

شبكة عيون الإخبارية