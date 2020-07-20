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"سامسونج" تضيف ميزات جديدة لتطبيقها للياقة البدنية

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"سامسونج" تضيف ميزات جديدة لتطبيقها للياقة البدنية "سامسونج" تضيف ميزات جديدة لتطبيقها للياقة البدنية
بعد النجاح الذي حققه على الهواتف والأجهزة القابلة للارتداء

أضافت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية ميزات جديدة إضافية لتطبيقها الخاص باللياقة البدنية "هيلث".

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية؛ وفق ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أنها قررت دعم التطبيق بعد النجاح الكبير الذي حققه التطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.

وسيقدم "سامسونج" ميزات متعلقة بتخفيف الوزن وتتبع السعرات الحرارية.

كما ستتبع الميزات الجديدة لتطبيق "هيلث" نِسَب الكافيين التي تتناولها يوميًّا، علاوة على توجيه تنبيهات للمستخدم حال إخلاله بأي من تلك البنود الرئيسية لصحته.

وسيتوافق التطبيق للعمل على أجهزة "جلاكسي فت" و"جلاكسي ووتش"، وكذلك على كل هواتف "سامسونج"؛ مما سيوفر على المستخدم إمكانية الاستعانة بأي تطبيقات خارجية، قد تساهم في تشتيت انتباه الشخص.شركة سامسونج الكورية اللياقة البدنية هيلث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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