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القصبي: اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - العراقي مستمرة رغم إرجاء زيارة الكاظمي

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القصبي: اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - العراقي مستمرة رغم إرجاء زيارة الكاظمي القصبي: اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - العراقي مستمرة رغم إرجاء زيارة الكاظمي
وزير التجارة: علاقات البلدين تشهد نمواً يليق بالتاريخ الذي يجمعنا وبالمستقبل الذي ينتظرنا

القصبي: اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - العراقي مستمرة رغم إرجاء زيارة الكاظمي

أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، استمرار اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي رغم إرجاء زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى المملكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: العلاقات العراقية تشهد نمواً يليق بالتاريخ الذي يجمعنا وبالمستقبل الذي ينتظرنا، ورغم إرجاء زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى المملكة، إلا أن اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي مستمرة، والعمل متواصل لتحقيق المنشود سياسياً واقتصادياً وتنموياً.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت اليوم، تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، إلى السعودية، بعد الاتفاق بين البلدين.

وقال وزير الخارجية، فيصل بن فرحان في تغريدة عبر حسابه بتويتر: تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.ماجد القصبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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