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"مؤسسة الحبوب" ترسي الدفعة الخامسة من الشعير هذا العام.. 725 ألف طن

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"مؤسسة الحبوب" ترسي الدفعة الخامسة من الشعير هذا العام.. 725 ألف طن "مؤسسة الحبوب" ترسي الدفعة الخامسة من الشعير هذا العام.. 725 ألف طن
على مناشئ الاتحاد الأوروبي وأستراليا والبحر الأسود والأمريكتين باستثناء كندا

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية (725.000) طن من الشعير موزعة على مناشئ: الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، والتي تمثل الدفعة الخامسة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة، تقدمت منها (19) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (5) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (9) شحنات كميتها (545.000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (3) شحنات كميتها (180.000) طن؛ وذلك للتوريد خلال الفترة (أكتوبر- نوفمبر 2020م).

وأفاد بأن ترسية هذه الدفعة تأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي للشعير المستورد، وأنه بتلك الكمية تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على نحو (4.5) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely.المؤسسة العامة للحبوب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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