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"القيادة" تهنئ الملك فيليب بذكرى اليوم الوطني لـ "بلجيكا"

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"القيادة" تهنئ الملك فيليب بذكرى اليوم الوطني لـ "بلجيكا" "القيادة" تهنئ الملك فيليب بذكرى اليوم الوطني لـ "بلجيكا"
عبرت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك فيليب.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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