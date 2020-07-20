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دياب: اتصالات إيجابية مع العراق وقطر والكويت لمساعدة لبنان

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دياب: اتصالات إيجابية مع العراق وقطر والكويت لمساعدة لبنان دياب: اتصالات إيجابية مع العراق وقطر والكويت لمساعدة لبنان

جي بي سي نيوز :- قال رئيس اللبنانية، حسان دياب، الثلاثاء، إن اتصالات إيجابية جرت مع العراق والكويت وقطر، وآخرين حول العالم، بشأن مساعدة البلاد في أزمتها الحالية.

تصريحات دياب، جاءت خلال جلسة مجلس الوزراء، أشار فيها أن حكومته تبذل جهودا لحل الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية.. "التحديات تكبر وتتراكم الصعوبات والعراقيل".

يأتي ذلك، بعد ساعات من نشر صحيفة الرأي الكويتية عن مسؤول لبناني، الثلاثاء، قوله إن بلاده ترغب في الدخول بمفاوضات مع الكويت لاستيراد مشتقات الوقود منها خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير الأمن الداخلي اللبناني عباس إبراهيم، إن هذا التوجه يأتي ضمن خطوات يتخذها لبنان لإدارة أزمته الاقتصادية والمالية النقدية، "ناقشت الأمر مع مسؤولين كويتيين خلال زيارة قبل أيام"

ولم يسبق أن صرح مسؤولون لبنانيون عن اتصالات مع العراق وقطر، لطلب مساعدتهما في مواجهة الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

في سياق آخر، اتهم دياب شخصيات محلية لم يسمها، بعرقلة عمل الحكومة الحالية، "نملك تقارير عن خطة لعرقلة الحكومة.. ولقد تعرضت لضغوط كثيرة لتغيير خطة العمل الحالية".

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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