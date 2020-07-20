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إيران تعلن إعدام المتهم بتحديد موقع سليماني لحظة مقتله

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إيران تعلن إعدام المتهم بتحديد موقع سليماني لحظة مقتله إيران تعلن إعدام المتهم بتحديد موقع سليماني لحظة مقتله
قالت: زود الاستخبارات الأمريكية بمعلومات عن الأجهزة الأمنية

إيران تعلن إعدام المتهم بتحديد موقع سليماني لحظة مقتله

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها أعدمت الشخص المدان بالمساعدة في إفشاء وتحديد موقع قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": إنه "تم اليوم (الاثنين) إعدام محمود موسوي مجد المرتبط بوكالة المخابرات المركزية (الأمريكية) والموساد (الإسرائيلي)، والذي زودها بمعلومات استخبارية عن الأجهزة الأمنية (الإيرانية)، وخاصة القوات المسلحة؛ بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني".

واعتبرت السلطات القضائية الإيرانية أن تنفيذ حكم الإعدام بحق محمود موسوي مجد "أغلق قضية خيانته لبلده" بحسب "إرنا".

ووفق "سكاي نيوز"، كانت السلطات الإيرانية قد أدانت محمود موسوي بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل؛ بما في ذلك المساعدة في تحديد موقع الجنرال قاسم سليماني الذي قُتل بضربة نفّذتها طائرة أمريكية مسيرة مطلع العام، وفق ما أفاد به القضاء.

وبحسب المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي؛ فقد حكمت محكمة العدل الإيرانية على موسوي مجد بالإعدام.

يشار إلى أن قاسم سليماني قُتل في غارة أمريكية استهدفت موكب قائد فيلق القدس بُعَيد وصوله مطار بغداد في 3 يناير الماضي.

وكانت طهران قد أعلنت في 14 يوليو، أنها أعدمت إيرانيًّا آخر أدين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، بعد "بيعه معلومات حول البرنامج الصاروخي الإيراني".

ونقل موقع "ميزان" الإلكتروني الرسمي، عن إسماعيلي قوله: إن رضا عسكري، الذي كان موظفًا في دائرة الفضاء الجوي في وزارة الدفاع الإيرانية حتى تقاعده قبل 4 أعوام، أُعدِم الأسبوع الماضي.

وفي فبراير الماضي، حكمت طهران بالإعدام على الإيراني أمير رحيم بور، المتهم أيضًا "بمحاولة توفير معلومات لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حول البرنامج النووي" الإيراني.قاسم سليماني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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