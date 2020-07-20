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لتنحي المدير سبب.. مستشفى يسجل أعلى معدل تسرب كوادر تمريضية بمكة

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لتنحي المدير سبب.. مستشفى يسجل أعلى معدل تسرب كوادر تمريضية بمكة لتنحي المدير سبب.. مستشفى يسجل أعلى معدل تسرب كوادر تمريضية بمكة
إعادة 30% من المتسربين كانت توصية لجنة من الخدمات العلاجية بـ"الصحة"

لتنحي المدير سبب.. مستشفى يسجل أعلى معدل تسرب كوادر تمريضية بمكة

أوصت لجنة من إدارة الخدمات العلاجية بصحة مكة المكرمة، في وقت سابق؛ إدارةَ أحد مستشفيات العاصمة المقدسة، بإعادة 30% على الأقل من المتسربين من التمريض إلى الخدمات التمريضية بذات المستشفى؛ وذلك بعد أن تَبَيّن أن المستشفى سجل أعلى معدل في مدينة مكة؛ فيما يخص خروج الكوادر التمريضية عن مجالها.

وتشير المعلومات إلى أن مدير إدارة الخدمات التمريضية بذات المستشفى قدّم استقالته قبل أيام من إدارة التمريض على خلفية رفضه نقل أكثر من 80 ممرضًا وممرضة وتكليفهم بأعمال إدارية خارج مهنة التمريض بذات المستشفى، وبعد أن قوبل طلبه -المتمثل في عدم الموافقة على نقلهم- بالرفض من قِبَل إدارة المستشفى، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن مدير إدارة الخدمات التمريضية بأحد مستشفيات العاصمة المقدسة، تَقَدّم باستقالة من منصبه مؤخرًا، بعد أن تم نقل وتكليف عدد كبير من الكوادر التمريضية تحت إدارته، بأعمال إدارية خارج مهنة التمريض بذات المستشفى؛ مما تسبب في عجز شديد في تغطية العمل، وفي ظل جائحة كورونا، وحاجة الوزارة لهذه الفئة التي تعمل في الصفوف الأولى للتصدي للجائحة.

وبحسب محضر التوصيات -اطلعت "سبق" على نسخة منها- فإن لجنة من الشؤون الصحية أكدت أن التمريض الذي يعمل خارج المستشفى بمعدل 15% كأعلى معدل في مدينة مكة المكرمة.

وأوصت بتوجيه إدارة المستشفى بعدم قبول نقل أو تكليف ممرضين إلا بعد الاستئناس برأي إدارة التمريض، وتوجيه إدارة المستشفى بإعادة 30% على الأقل من المتسربين من التمريض إلى الخدمات التمريضية، والاستمرار في تحريك التمريض "العناية المركزة" مع الأخذ في الاعتبار في التعيينات القادمة التوجيه للمستشفى تمريض عام.صحة مكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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