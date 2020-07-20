أخبار عاجلة

الصين تطلق أول "الأسئلة إلى السماء" لدراسة المريخ -
تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل على سياسات حكومة نتنياهو -
8 الصبح - تقرير " الباشمراسل" إزاي تعبر عن مشاعرك من غير كلام !! -
8 الصبح - أخر أخبار الصحف العالمية بتاريخ 23-7-2020 -
8 الصبح - كيف تناول الفن أحداث وأهداف ثورة 23 يوليو؟ -
كلمة هامة من الرئيس السيسي للشعب فى ذكرى يوليو.. وموجز لأهم أخبار الخدمات -
8 الصبح - "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس تنفيذا لتوجيهات الرئيس -
8 الصبح - تحذير.: استخدام سيارة ملاكي لعملية سرقة "ماشية" بطريقة غريبة -
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 23-7-2020 -
8 الصبح - فيها حاجة حلوة.."سالي وعبده" قصة حب تتحدى الإعاقة وتنشر البهجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"رعدية ممطرة" ورياح.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران و3 محافظات تابعة

Print
"رعدية ممطرة" ورياح.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران و3 محافظات تابعة "رعدية ممطرة" ورياح.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران و3 محافظات تابعة
يستمر لـ 10 مساءً ويضم تدنياً بالرؤية.. و"المدني" تحذّر من مجاري السيول

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة، أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً -بمشيئة الله-.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.رياح نجران الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ

"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ

العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم

العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم

أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل

شبكة عيون الإخبارية