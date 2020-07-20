"الماطرة الصيفية" تتواصل وتستمر.. "المسند": الهطولات تواعد هذه المناطق

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قال: تنشط رياح البوارح الحارة على شرق ووسط السعودية وتثير بعض الغبار

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الصيفية على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تستمر الحالة المطرية الصيفية على أجزاء من مناطق #عسير #جازان #نجران #الباحة، وربما تمتد حتى #الطائف، والسحب الكاتمة تتشكل على أجزاء من الغربية والوسطى والشرقية.

وتابع: متوقع أن تنشط رياح البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة على شرق ووسط السعودية، وقد تثير بعض #الغبار.حالة الطقس الأرصاد أمطار