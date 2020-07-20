غدًا.. "تاريخ المملكة والصين ومستقبلهما المشرق" في ندوة لمكتبة المؤسس

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تُعقد عن بُعد بمناسبة 30 عامًا على انطلاق علاقات البلدين وما شهدته من تفاعل

تحت رعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، يوم غد الثلاثاء -عن بُعد عبر موقع المكتبة الإلكتروني وعبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعية- ندوة "المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية تاريخ حافل وآفاق مستقبلية مشرقة".

ويتحدث في الندوة كل من المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وسفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية تشن وي تشينغ، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود سابقًا الدكتور صالح بن عبدالرحمن المانع، ويدير الندوة عضو مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي.

وأوضح نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد، أن الندوة تُعقَد بمناسبة مرور 30 عامًا على انطلاق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وما شهدته هذه العلاقة من تفاعل كبير على جميع المستويات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية، بشكل يؤكد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأضاف: "زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لجمهورية الصين الشعبية في العام 2017م، ثم قيام سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية عام 2019م، عززت العلاقة الفعالة بين البلدين، وقدمت العديد من البرامج الثقافية والعلمية، منها إطلاق جائزة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين، والتي تشرف عليها وزارة الثقافة وتحتضنها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وتُعَد ترسيخًا لأواصر العلاقات الثقافية بين البلدين؛ في إطار مبادرة طريق الحرير الصينية ورؤية المملكة 2030م".

وأكد "الزيد"، أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تسعى عبر فرعها بجامعة بكين، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة، لنقل الثقافة العربية والسعودية إلى الصين، وكذلك نقل الثقافة الصينية إلى المملكة، ورفع مستوى التبادلات الثقافية والمعرفية، العربية- الصينية، وعقد سلسلة من المنتديات بين الخبراء والعلماء الصينيين والسعوديين، وترجمة الأعمال الرائدة ومنها موسوعة المملكة، إضافة إلى لجنة تشكيل علمية من الطرفين للإشراف على اختيار كتب الترجمة والأنشطة المصاحبة.مكتبة الملك عبدالعزيز العامة