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فرنسا.. الإفراج عن لاجئ اشتبه في تورُّطه بحريق "كاتدرائية نانت"

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فرنسا.. الإفراج عن لاجئ اشتبه في تورُّطه بحريق "كاتدرائية نانت" فرنسا.. الإفراج عن لاجئ اشتبه في تورُّطه بحريق "كاتدرائية نانت"
يعمل متطوعاً فيها وكان مسؤولاً عن إغلاق المبنى مساء يوم الجمعة

فرنسا.. الإفراج عن لاجئ اشتبه في تورُّطه بحريق

برّأت الشرطة الفرنسية لاجئاً رواندياً يبلغ من العمر 39 عاماً من كل الشبهات يوم الأحد وأفرجت عنه بعد استجوابه بشأن حريق شبّ في الكاتدرائية المشيدة في القرن الـ 15 في مدينة نانت.

وقال بيير سينيس، مدّعي نانت، " ليس متورّطاً.. التناقضات التي ظهرت (في القضية) تم إيضاحها".

وبحسب رويترز شبّ الحريق داخل الكاتدرائية يوم السبت، وأدى إلى تحطم زجاج نوافذها الملوّن ودمّر آلة العزف الكنسي الرئيسة.

وأجرت السلطات تحقيقاً في الاشتباه بتعمُّد إشعال النار في الكاتدرائية.. وقال سينيس يوم السبت إن ثلاثة حرائق اندلعت في المكان ولم يكن هناك ما يشير إلى اقتحامه.

وكان الرجل الذي اعتُقل يوم السبت يعمل متطوعاً في الكاتدرائية وكان مسؤولاً عن إغلاق المبنى مساء يوم الجمعة.

وقال سينيس إن الرجل احتُجز لتفسير تناقضات بخصوص مواعيد عمله. ولم يتم كشف النقاب عن هويته.

ووقع هذا الحريق بعد ما يزيد قليلاً على عام من تعرُّض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق دمّر سقفها وبرجها الرئيس.فرنسا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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