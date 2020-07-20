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خالد بن سلمان: تأجيل زيارة "الكاظمي" لمنحها المكانة اللائقة.. زيارة دولة من الطراز الرفيع

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خالد بن سلمان: تأجيل زيارة "الكاظمي" لمنحها المكانة اللائقة.. زيارة دولة من الطراز الرفيع خالد بن سلمان: تأجيل زيارة "الكاظمي" لمنحها المكانة اللائقة.. زيارة دولة من الطراز الرفيع
قال: العراق يمثل بُعداً إستراتيجياً مهماً للمملكة وكان طبيعياً أن تحل الرياض محطة أولى لزياراته

خالد بن سلمان: تأجيل زيارة

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن العراق يمثل بُعداً إستراتيجياً مهماً للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعياً أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات مصطفى الكاظمي.

واوضح عبر تغريدة له بحسابه في تويتر، اليوم، قائلاً: يمثل العراق بُعداً إستراتيجياً مهماً للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعياً أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي، وآثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين -حفظه الله- من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن وزير الخارجية فيصل بن فرحان، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسعودية إلى حين خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.

وقال عبر حسابه في تويتر: تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.الأمير خالد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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