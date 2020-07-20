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هنا ميل للبرودة.. طقس الإثنين بتوقيع "الحصيني": أجواء معتدلة وسحب

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هنا ميل للبرودة.. طقس الإثنين بتوقيع "الحصيني": أجواء معتدلة وسحب هنا ميل للبرودة.. طقس الإثنين بتوقيع "الحصيني": أجواء معتدلة وسحب
فيما توقعت "الأرصاد" هطولات رعدية مصحوبة بزخات بَرَد ورياح جنوباً

هنا ميل للبرودة.. طقس الإثنين بتوقيع

توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً معتدلة تشهدها معظم مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "أجواء معتدلة وسحب متفرقة على معظم مناطق المملكة تميل للبرودة على المرتفعات الغربية والجنوبية".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المملكة (الربع الخالي) ومناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف)، فيما تؤثر الرياح النشطة في مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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