سلامه_حبيب_الشعب_سلمان.. السعوديون يتضرعون بالدعاء لخادم الحرمين بالشفاء

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إعلان الديوان دخول الملك سلمان المستشفى لإجراء فحوصات يُشعل "تويتر"

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالدعاء والابتهال، أن يشفي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وأن يطيل في عمره؛ وذلك عقب بيان عن الديوان الملكي عن دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لإجراء بعض الفحوصات الطبية جرّاء وجود التهاب في المرارة.

ومنذ إعلان الديوان الملكي، فجر اليوم الإثنين، دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات وابتهالات بموفور الصحة والعافية له -يحفظه الله-.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاقات عدة عبّر فيها المواطنون عن حبهم لخادم الحرمين الشريفين، وسط دعواتهم أن يديم عليه الصحة وتمام العافية، من بينها: هاشتاق يحمل اسم #خادم_الحرمين_الشريفين، و#سلامه_حبيب_الشعب_سلمان، و#سلامتك_يا_أبوفهد".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز