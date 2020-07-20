موريتانيا: تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5873

أعلن مدير الصحة الموريتاني، سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5873 حالة مؤكدة في البلاد.

وأفاد المسؤول الصحي الموريتاني بأنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 450 تحليلًا مخبريًّا؛ مضيفًا أن عدد المتعافين قد ارتفع إلى 3436 شخصًا، بعد أن تعافى 157 مريضًا من هذا الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبلغ عن تسجيل حالتي وفاة بهذا الوباء؛ ليصبح عدد المتوفين 155 شخصًا.فيروس كورونا الجديد