أخبار عاجلة

الصين تطلق أول "الأسئلة إلى السماء" لدراسة المريخ -
تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل على سياسات حكومة نتنياهو -
8 الصبح - تقرير " الباشمراسل" إزاي تعبر عن مشاعرك من غير كلام !! -
8 الصبح - أخر أخبار الصحف العالمية بتاريخ 23-7-2020 -
8 الصبح - كيف تناول الفن أحداث وأهداف ثورة 23 يوليو؟ -
كلمة هامة من الرئيس السيسي للشعب فى ذكرى يوليو.. وموجز لأهم أخبار الخدمات -
8 الصبح - "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس تنفيذا لتوجيهات الرئيس -
8 الصبح - تحذير.: استخدام سيارة ملاكي لعملية سرقة "ماشية" بطريقة غريبة -
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 23-7-2020 -
8 الصبح - فيها حاجة حلوة.."سالي وعبده" قصة حب تتحدى الإعاقة وتنشر البهجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحج": الحجاج يبدؤون إجراءات العزل المنزلي التي تستمر 7 أيام

Print
"الحج": الحجاج يبدؤون إجراءات العزل المنزلي التي تستمر 7 أيام "الحج": الحجاج يبدؤون إجراءات العزل المنزلي التي تستمر 7 أيام
يتضمن البروتوكول الصحي فحصًا لفيروس كورونا قبل السفر لمكة

بدأ حجاج بيت الله الحرام الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، وذلك وفق البروتوكول الصحي المعتمد للحج من قِبل حكومة المملكة العربية لمكافحة جائحة كورونا .

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج هذا العام، إلى جانب ما يتضمنه البروتوكول الصحي فحصًا لفيروس كورونا قبل السفر إلى مكة المكرمة وعزلاً منزليًا آخر بعد الإنهاء من مناسك الحج .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوّم أول "كورفيت" من مشروع السروات

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوّم أول "كورفيت" من مشروع السروات

برئاسة السعودية.. وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين يتفقون على توظيف التقنيات الرقمية

برئاسة السعودية.. وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين يتفقون على توظيف التقنيات الرقمية

شبكة عيون الإخبارية