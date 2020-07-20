أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير " الباشمراسل" إزاي تعبر عن مشاعرك من غير كلام !! -
8 الصبح - أخر أخبار الصحف العالمية بتاريخ 23-7-2020 -
8 الصبح - كيف تناول الفن أحداث وأهداف ثورة 23 يوليو؟ -
كلمة هامة من الرئيس السيسي للشعب فى ذكرى يوليو.. وموجز لأهم أخبار الخدمات -
8 الصبح - "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس تنفيذا لتوجيهات الرئيس -
8 الصبح - تحذير.: استخدام سيارة ملاكي لعملية سرقة "ماشية" بطريقة غريبة -
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 23-7-2020 -
8 الصبح - فيها حاجة حلوة.."سالي وعبده" قصة حب تتحدى الإعاقة وتنشر البهجة -
8 الصبح - أخر أخبار الفن بتاريخ 23-7-2020 -
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم بيشة": إعادة فتح رغبات النقل الداخلي والإتاحة لمن لم يتقدم سابقًا

Print
"تعليم بيشة": إعادة فتح رغبات النقل الداخلي والإتاحة لمن لم يتقدم سابقًا "تعليم بيشة": إعادة فتح رغبات النقل الداخلي والإتاحة لمن لم يتقدم سابقًا
من خلال نظام نور بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 29 ذي القعدة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة بيشة إعادة فتح نظام نور لإدخال رغبات النقل الداخلي للعام 1440/ 1441هـ، والإتاحة لمن يرغب في النقل الداخلي بالتقدم اليوم الاثنين.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سوف يتم فتح نظام نور لإضافة وتعديل وحذف رغبات النقل الداخلي في "‫تعليم بيشة" بدءًا من اليوم الاثنين التاسع والعشرين من ذي القعدة، وأنه يمكن لمن لم يتقدم بطلب النقل الداخلي سابقًا التقدم على حركة النقل الخارجي هذا اليوم الاثنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ

"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ

العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم

العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم

أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع و"برنت" يسجل 44.36 دولار للبرميل

شبكة عيون الإخبارية