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كلمة هامة من الرئيس السيسي للشعب فى ذكرى يوليو.. وموجز لأهم أخبار الخدمات
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الخميس 23 يوليو 2020 10:58 صباحاً
8 الصبح - "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس تنفيذا لتوجيهات الرئيس
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الخميس 23 يوليو 2020 10:46 صباحاً
8 الصبح - تحذير.: استخدام سيارة ملاكي لعملية سرقة "ماشية" بطريقة غريبة
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الخميس 23 يوليو 2020 10:45 صباحاً
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 23-7-2020
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الخميس 23 يوليو 2020 10:45 صباحاً
8 الصبح - فيها حاجة حلوة.."سالي وعبده" قصة حب تتحدى الإعاقة وتنشر البهجة
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الخميس 23 يوليو 2020 10:45 صباحاً
8 الصبح - أخر أخبار الفن بتاريخ 23-7-2020
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الخميس 23 يوليو 2020 10:45 صباحاً
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
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الخميس 23 يوليو 2020 10:44 صباحاً
حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
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الخميس 23 يوليو 2020 10:41 صباحاً
"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ
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الخميس 23 يوليو 2020 10:41 صباحاً
العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم
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الخميس 23 يوليو 2020 10:41 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في لقاء خاص مع #صباحك_مصري
فيديو
Mbc مصر
الأحد 19 يوليو 2020 10:56 مساءً
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