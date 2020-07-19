"سجون منطقة مكة" تدرِّب منسوبيها على رفع المهارات الإدارية والاتصالية

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تم تنفيذ البرنامج خلال 3 أيام وسط تطبيق الإجراءات الوقائية من كورونا

عقدت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بإدارة الإعلام والاتصال، برنامجًا تدريبيًّا تعريفيًّا لعدد من منسوبيها من العسكريين بالمنطقة، وذلك بالتعاون مع شعبة السلامة وقسم التدريب على رأس العمل.

وفي التفاصيل، تضمن البرنامج أربعة محاور، على مدى ثلاثة أيام متتالية، وسط تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة الوقائية من فيروس كورونا.

ويهدف البرنامج إلى رفع مهارة العاملين الإدارية والعملية، وتطوير مهارات منسوبي السجون الاتصالية.

وشمل البرنامج التدريبي في يومه الأول محاضرة بعنوان "ضغوط العمل وطرق التعامل معها"، قدمتها الأخصائية النفسية سامية الحربي.

وتلقى المتدربون في اليوم الثاني برنامجًا تدريبيًّا حول طرق الوقاية من المخاطر، والتصرف السليم في حال حدوث أي حريق، وطرق استخدام طفايات الحريق، إضافة إلى مقدمة في السلامة، وألقاها مدير شعبة السلامة الرائد مهندس سعود بن ماجد العتيبي، ومدير قسم سلامة المنشآت والتجهيزات الرائد محمد بن علي الزهراني.



وألقى مدير إدارة الإعلام والاتصال بسجون المنطقة المقدم محمد بن عبدالله الحقباني في اليوم الثالث مقدمة حول المراسم والبروتوكول في العلاقات، تضمنت مراسم استقبال الضيوف، ومراسم الضيافة، وكذلك مراسم استقبال كبار المسؤولين.

وتضمن البرنامج تطبيقات عملية لتعزيز الجوانب النظرية، والوصول إلى الغاية من تنظيم هذه البرامج التدريبية.