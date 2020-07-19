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نحن شعب مضیاف، لكن ما إن یستوي بعضنا على الكرسي حتى یتحول إلى مخلوق مختلف.. لا یشبهنا.. ولا نعرفه. في المیل الأخیر من ٢٠١٩ لبرامج التحول المؤسسي قفزت الأجهزة الحكومیة وسط المركب دون استعداد.. بعضها ما زال رسميًّا في تعاملها مع المستفیدین "زیادة عن اللزوم"، في ظنهم أن التجهم والفظاظة يضفيان علیهم هیبة ووقارًا.. فما هكذا تورد الإبل یا سعد..

واجهنا في المقابل نوعیة من الجمهور (عملاء) بدون أسلوب.. وفیهم نعرة واستعلاء؛ فتجد أحدهم یبادر بالهجوم على الموظفین من باب أن (العمیل) دائمًا على حق. كلا النموذجين ضمن سلوكیات مدونة الذوق العام.. وإن كان العبء یقع على الموظف بشكل أكبر؛ كونه متدربًا على مواجهة أنماط العملاء..

الأساس في الظاهرة هو رئیس المنشأة.. هل هو مدرك أهمیة خدمات العملاء؟ ففاقد الشيء لا یعطیه!!

كل منا زبون ومقدم خدمة؛ فالشرطي مثلاً عمیل لدى مقدم الرعاة الصحیة.. وهو بدوره زبون لدى موظف الاتصالات.. كذلك الطیار زبون لدى قائد المدرسة، والحلاق والخباز محتاج لموظف السفر.. كما یحتاج أستاذ الجامعة إلى عامل النظافة، وعامل المسلخ.. الجمیع إذًا بینهم علاقة تكاملیة بصرف النظر عن السلعة، والخدمة المتداوَلة.. قد تجد الناس تتهافت على بسطة، أو فودترك صغیرة بسبب حسن تعامل صاحبها مع الزبائن..

یُحكى أن هناك دكانَين بأحد الأسواق، أحدهما یبیع الخل، والآخر یبیع العسل.. فلاحظ أحد المتسوقین إقبال الناس على أحدهما.. فسأل: ماذا یبیع هذا الرجل؟ فقیل له: إنه یبیع الخل. فاقترب منه ـ من باب الفضول ـ فلم ینصرف حتى اشترى قارورة خل. ثم ذهب إلى بائع العسل، فانصرف ولم یشترِ. فسأله الناس: ماذا وجدت؟ قال: وجدت رجلاً یبیع الخل بلسان عسل، أما الآخر فإنه یبیع العسل بلسان خل..

تمكین مآمیر خدمات العملاء أیها القیادات یبدأ من التزامكم بثقافة الخدمة، وإدراككم أهمیتها، ذلك باختیار أفضل العناصر لدیكم ویجوز استعمال الهرم المقلوب معهم، بمنحهم صلاحیات أكبر في الإجراءات والتعویض.. كذلك یتعین ربطهم بمكتب دعم فني وإداري سریع؛ إذ إن محتوى التمكین والثقة لموظفي الصفوف الأمامیة يفرغ القیادات لمهام أكبر. كما یفضل التوسع في استخدام منصات الخدمة الذاتیة للحصول على المنتجات البسیطة والمتكررة بما یخفف الضغوط كثیرًا عنهم..

ومن الممكنات أیضًا ضم مآمیر خدمات العملاء في قروبات ومنصات تفاعلیة لتبادل الخبرات، ثم مناقشتها مع قیادات الجهاز لأغراض التحسین المستمر.