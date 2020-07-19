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4299 من طلبة جامعة جازان يبدؤون اختبارات "الصيفي" عن بُعد

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4299 من طلبة جامعة جازان يبدؤون اختبارات "الصيفي" عن بُعد 4299 من طلبة جامعة جازان يبدؤون اختبارات "الصيفي" عن بُعد
بعد أن هيأت لهم الجامعة كل الخدمات التقنية لتأدية امتحاناتهم

4299 من طلبة جامعة جازان يبدؤون اختبارات

شهد اليوم الأول من اختبارات الفصل الصيفي بجامعة جازان أداء 4299 من طلبة الجامعة لاختباراتهم "عن بعد".

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق أن 2183 طالبًا، و2116 طالبة أدوا اختباراتهم لـ 104مقررات دراسية في اليوم الأول بعد أن هيأت لهم الجامعة كل الخدمات التقنية لتأدية اختباراتهم.

وأشار الدكتور إسحاق إلى أن الجامعة وبمتابعة مستمرة من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني حرصت على تسخير وتهيئة البنية التحتية التقنية للجامعة لخدمة الطلبة لمواصلة وإكمال رحلتهم التعليمية وصولاً لأداء اختباراتهم النهائية، منوهًا بما بذلته الكليات وأساتذتها من جهود خلال الفصل الماضي والفصل الصيفي، وبما قدمته عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم المستمر من خدمات إلكترونية لدعم وتعزيز عملية التعليم عن بعد.

يُذكر أن إجمالي الطلبة المسجلين بالفصل الصيفي "عن بعد" بجامعة جازان بلغ أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة، درسوا 382 مقررًا دراسيًا، بلغ عدد الأساتذة 205 أساتذة قدموا أكثر من 5.392 محاضرة خلال الشهر الأول للفصل الصيفي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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