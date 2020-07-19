بمشاركة "المولد " بعد غياب 430 يوماً.. الاتحاد يخسر أمام القادسية

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خسر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في ثاني تجاربه الودية من نظيره القادسية " درجة أولى " بهدفين مقابل هدف وذلك في المعسكر التحضيري الذي يقيمه الفريق في مدينة أبها استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الحالي من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة فهد المولد الذي دفع به المدرب فابيو كاريلي في بداية المباراة وذلك بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب المنشطات.

سجل أهداف القادسية كلاً من ستانلي في الدقيقة 16 ومهدي آل حميدان في الدقيقة 31 بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد ويلفريد بوني.

دخل المدرب البرازيلي فابيو كاريلي اللقاء بتشكيلتين مختلفتين حيث ضمت تشكيلة الشوط الأول البرازيلي جروه في حراسة المرمى وحمدان الشمراني، عمار الدحيم، منصور الحربي، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، ليوناردو خيل، فهد المولد، عبدالعزيز البيشي، انيس البدري، ويلفريد بوني.

فيما دخل البرازيلي الشوط الثاني بتشكيلة مغايرة مؤلفة من عساف القرني في حراسة المرمى وبرونو اوفيني، عبدالمحسن فلاته، سعود عبدالحميد، طارق عبدالله، يونس عبدالواحد، عبدالرحمن العبود، خالد السميري، محمد الثاني، هارون كمارا، عبدالعزيز العرياني.



وكان الاتحاد قد تعادل في أول مبارياته الودية أمام نجران بهدف لمثله، وسيواجه الفريق في معسكره بعسير أيضاً كلاً من فريق ضمك والوحدة خلال يومي 24 و29 من شهر يوليو الجاري قبل استئناف الدوري.