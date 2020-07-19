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"": "بايدن" غير كفء لقيادة أمريكا وسيدمِّرها

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"ترامب": "بايدن" غير كفء لقيادة أمريكا وسيدمِّرها "": "بايدن" غير كفء لقيادة أمريكا وسيدمِّرها
اعتبر منافسه في "وضع سيئ"

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد أن منافسه في الانتخابات المقبلة جو بايدن غير كفء لقيادة البلاد، وسيدمرها في حال انتخابه.

وقال "ترامب" في حوار مع برنامج "فوكس نيوز سانداي" عن "بايدن": "إنه في وضع سيئ، وضع عقلي سيئ"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وعند سؤاله إن كان سيقبل بنتائج الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في حال هزيمته كرر "ترامب" الموقف الذي تبناه عام 2016 قائلاً: "يجب أن أرى.. لن أكتفي بقول نعم".

وعرض الحوار المسجَّل مع صدور نتائج استطلاعات جديدة، أظهرت تزايد تأييد "بايدن".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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