أخبار عاجلة

كلمة هامة من الرئيس السيسي للشعب فى ذكرى يوليو.. وموجز لأهم أخبار الخدمات -
8 الصبح - "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس تنفيذا لتوجيهات الرئيس -
8 الصبح - تحذير.: استخدام سيارة ملاكي لعملية سرقة "ماشية" بطريقة غريبة -
8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 23-7-2020 -
8 الصبح - فيها حاجة حلوة.."سالي وعبده" قصة حب تتحدى الإعاقة وتنشر البهجة -
8 الصبح - أخر أخبار الفن بتاريخ 23-7-2020 -
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو -
حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ -
"أسئلة إلى السماء".. الصين تطلق أولى مهامها الفضائية للمريخ -
العام الاستثنائي.. هذا هو ترتيب أفضل 10 هدافين في العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عقب صفقات مؤثرة.. جماهير الفريق تدشن هاشتاج "النصر والعالمية الثانية"

Print
عقب صفقات مؤثرة.. جماهير الفريق تدشن هاشتاج "النصر والعالمية الثانية" عقب صفقات مؤثرة.. جماهير الفريق تدشن هاشتاج "النصر والعالمية الثانية"

عقب صفقات مؤثرة.. جماهير الفريق تدشن هاشتاج

ارتفع سقف طموحات جماهير النصر كثيراً عقب نجاح إدارة الفريق في إبرام عدد من الصفقات الهامة؛ حيث دشنت الجماهير هاشتاجًا حثّت من خلاله اللاعبين على العودة للعالمية من جديد.


ودخل هاشتاج "النصر والعالمية الثانية" ضمن قائمة الأكثر تداولاً في ؛ حيث أعربت فيه الجماهير عن رغبتها في التتويج باللقب الآسيوي، ومن ثم المشاركة في بطولة العالم للأندية.

واستعادت جماهير النصر في التغريدات كيف أن فريقها كان أول عالمي في آسيا، وأن مشاركته في البطولة كانت أمام فرق عملاقة مثل ريال مدريد؛ حيث تمنت استعادة هذا التاريخ من جديد.

وكانت إدارة النصر قد نجحت في إبرام عدة صفقات هامة للفريق؛ كان أبرزها التعاقد مع اللاعب الدولي عبدالفتاح عسيري، ولاعب أحد عبدالعزيز العلاوي، ولاعب الأنصار عبدالله الشنقيطي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

"الراجحي" يدشن منصة التمويل الرقمي للمنشآت الصغيرة في السعودية

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوّم أول "كورفيت" من مشروع السروات

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يُعوّم أول "كورفيت" من مشروع السروات

برئاسة السعودية.. وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين يتفقون على توظيف التقنيات الرقمية

برئاسة السعودية.. وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين يتفقون على توظيف التقنيات الرقمية

شبكة عيون الإخبارية